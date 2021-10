Trafitta dal guardrail, Valentina Barzi lascia due bambini

Triscina - Lascia due figli Valentina Barzi, morta sul colpo ieri sera intorno alle 18.30, in un tragico incidente stradale avvenuto sulla S.P. 81 per Triscina. La donna, originaria di Bagheria, è stata trafitta dal guardrail contro cui l’auto, guidata dal compagno, è andata a sbattere improvvisamente. L’uomo - con cui la vittima si era da poco ricostruita una vita sentimentale, dopo la precedente relazione finita in modo burrascoso - è ricoverato in ospedale ma fuori pericolo di vita.

L’urto violento, invece, non ha lasciato scampo alla 36enne. I rilievi della municipale sono andati avanti fino a tarda notte. La procura ha aperto un’inchiesta per capire in che modo il conducente abbia improvvisamente perso il controllo dell’auto, facendola schizzare come un proiettile contro il guardrail: un malore, una distrazione, l’alta velocità o l’asfalto reso viscido dalla pioggia battente che ieri ha interessato il trapanese. Nelle foto allegate, l’abitacolo della vettura semi distrutto a bordo carreggiata, all’altezza di una curva.