Tragedia a Ragusa, operaia forestale morta in un incidente

Monterosso Almo - Una operaia della Forestale è morta in un incidente autonomo mentre era a bordo di una autobotte antincendio al rientro di un turno di lavoro in territorio di Monterosso Almo. L'autobotte si è ribaltata.

“Apprendo con grande dolore la notizia della morte dell’operaia della squadra antincendio della Forestale, rimasta coinvolta, nel Ragusano, nell’incidente dell’autobotte sulla quale viaggiava al rientro dal servizio - ha dichiarato oggi il presidente della Regione Renato Schifani-. Una tragedia che colpisce ancora una volta, purtroppo, coloro i quali svolgono per la Sicilia una preziosa funzione di presidio del territorio e di tutela dell’ambiente. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi va il mio personale cordoglio, quello del governo regionale e di tutta la comunità siciliana. Agli altri operai feriti vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione“.

La donna era una precaria. Nell'incidente un'altro operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania.

L'incidente si è verificato alle 15,30 circa in contrada Donna Marina vicino Monterosso Almo. Un’autobotte della forestale transitava sulla ss.194 quando è sbandata e si è ribaltata. Sul posto i Carabinieri di Monterosso Almo, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 e l’elisoccorso.

L'incidente

Alle ore 15:06, le squadre del comando dei vigili del fuoco di Ragusa sono intervenute sulla S.S. 194 (la Ragusa-Catania) al Km 64,300, nel territorio del comune di Monterosso Almo per la segnalazione di un incidente stradale autonomo che ha coinvolto una squadra dellIspettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa, su un automezzo boschivo tipo SCAM-IVECO, con sette persone a bordo. Secondo quanto acquisito dal personale operativo dei Vigili del Fuoco, per cause sconosciute l'automezzo boschivo, mentre si apprestava al rientro da un intervento per incendio di aree con vegetazione secche in contrada Fiume Miele, si è rovesciato sulla carreggiata, finendo la propria corsa ribaltandosi completamente e schiacciando la cabina di guida. A causa del sinistro è morta una operaia forestale, un'altra persona ferita è stata soccorsa ed ospedalizzata con l'intervento dellelicottero del S.E.U.S. 118; gli altri occupanti feriti in modo lieve, sono stati trasportati presso gli ospedali di Modica e Ragusa. I Vigili del Fuoco hanno estratto i feriti e la persona deceduta; sul posto dellincidente i Carabinieri della Stazione di Monterosso Almo, ed il personale del servizio S.E.U.S. 118 intervenuti per le competenze del caso.

La foto è di repertorio.