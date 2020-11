Tragedia all’alba: spara a moglie e figli piccoli e si suicida

Tragedia familiare intorno alle 5.30 all’alba in una villetta nella campagna di Carignano, alle porte di Torino: un 40enne ha sparato a moglie, ai due figlioletti gemelli e al cane, uccidendosi poi con un colpo alla testa. La moglie è morta sul colpo mentre i due gemellini sono stati trasportati d'urgenza e in gravissime condizioni al Regina Margherita, ma il maschietto è morto poco dopo il ricovero. La sorellina resta gravissima.

Ad avvertire i carabinieri sono stati i vicini, allarmati dagli spari e dalle urla provenienti dall’abitazione. I militari (nella foto, sul luogo della strage) hanno sfondato la porta per entrare, trovando il corpo della donna già esanime a terra e l’uomo in fin di vita, deceduto qualche minuto dopo nonostante l'arrivo dei soccorritori. L’arma era legalmente detenuta. Sul posto sono tuttora in corso i rilievi della Scientifica.