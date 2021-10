Tragedia in Sicilia, casa in fiamme: morto il marito e ferita la moglie

Adrano - Un uomo 51 anni, Luigi Vivona, è morto e la moglie 49enne è rimasta ferita in un incendio divampato la notte scorsa nella loro abitazione in una palazzina a tre elevazioni ad Adrano, nel Catanese. La donna è stata condotta in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento. La donna è stata trasferita da personale del 118 in ospedale. Indagini sono state avviate dalla polizia del locale Commissariato.