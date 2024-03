Tragedia sfiorata a Pozzallo, Tir perde container lanciandoli per strada

Pozzallo - Tragedia sfiorata a Pozzallo dove un tir ha perso alcuni container sulla strada provinciale Marina di Modica-Pozzallo, lanciandoli in direzione delle auto che seguivano.

L'incidente autonomo è avvenuto stamattina intorno alle 11,30 nei pressi di un incrocio e non ha coinvolto altri mezzi in transito per quanto vi fossero auto che seguivano a pochi metri il mezzo pesante. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sono intervenuti carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco.

Non sono ancora chiare le cause del guasto al sistema di ancoraggio dei container.