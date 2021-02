Muore ciclista travolto da un’auto

Agrigento - Tragedia nell’Agrigentino. Un ciclista è morto lungo la strada statale 557 “Di Campobello di Licata” dopo essere stato investito da un’auto. La circolazione è stata momentaneamente interrotta e le squadre di Anas stanno gestendo la viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie.

La vittima è Giuseppe Bonaventura, 62 anni di Ravanusa. L’uomo è deceduto in seguito all’impatto con un’auto guidata da una donna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Licata ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare.