Tragico destino di una famiglia 2 figli morti nello stesso tratto stradale

Enna - E’ un destino tragico quello che ha colpito la famiglia Lombardo: prima della morte di Alex, il 26enne motociclista di Valguernera deceduto ieri sera sulla Statale 117 bis a ridosso di Piazza Armerina, era spirata, negli anni scorsi, la sorella Irene in un altro drammatico incidente stradale, avvenuto non molto distante dal luogo in cui si è spezzata la vita del fratello.

“Una famiglia distrutta” racconta un residente di Valguarnera non appena ha saputo della sorte di Alex, infatti la stessa sindaca, Francesca Draià, nel suo commento sulla pagina social, ha subito rivolto un pensiero alla madre dei due ragazzi, persi a distanza di poco tempo l’uno dall’altro.