Tragico incidente, Filippo muore a 23 anni

Messina - Si schianta in moto contro il guardrail e muore tragicamente a 23 anni. Filippo Milone era in gita con gli amici sulla a Strada provinciale 1 di Mojo Alcantara, arteria che collega la provincia di Catania con quella di Messina fino a Francavilla di Sicilia. Il ragazzo ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. L'impatto non gli ha lasciato scampo.

Inutili i soccorsi dei sanitari, che hanno solo potuto accertare il decesso del giovane, residente a Barcellona Pozzo di Gotto. Lavorava con papà e zio nella ditta di famiglia, in particolare nella rivendita di Piastrelle nel quartiere dell'Immacolata, riporta La Gazzetta del Sud. Filippo Milone praticava la passione per le due ruote con le consuete uscite di gruppo nel fine settimana. Sempre a bordo della sua Yamaha, di cui andava fiero.