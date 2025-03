Tragico incidente stradale sulla Messina-Palermo: un motociclista è morto

Barcellona Pozzo di Gotto, Messina - Un tragico incidente stradale si è verificato poco prima di mezzogiorno lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, nel tratto compreso tra Falcone e Barcellona Pozzo di Gotto, in direzione Messina. Due motociclisti sono stati coinvolti nello schianto: uno ha perso la vita, mentre l’altro è rimasto ferito.

L’impatto è stato estremamente violento, tanto che le due moto sono state ritrovate a diversi metri di distanza dal punto dell’incidente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale di Messina, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, causando rallentamenti e disagi alla viabilità. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.