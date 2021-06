Trainano una betoniera rubata e la sganciano contro la Polizia

Avola - Scene da film in Sicilia. Nelle prime ore di domenica, Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avola hanno intercettato un'auto sospetto che trainava una betoniera e hanno tentavato di bloccarlo per operare un controllo. A bordo dell’autovettura in questione, una Ford Fiesta, vi erano tre persone che, per eludere l’accertamento acceleravano e fuggivano inseguiti dalla Volante del Commissariato.

Gli agenti ingaggiavano un rocambolesco inseguimento per le vie cittadine che terminava quando, con una mossa disperata quanto pericolosissima, i tre fuggitivi sganciavano la betoniera cosi da lanciarla verso l’autovettura della Polizia. Grazie alla perizia dell’autista della Volante si evitava il rovinoso impatto con la pesante macchina per l’edilizia.

La Ford riusciva a dileguarsi ma gli agenti, dopo aver preso il numero della targa, si recavano a casa del proprietario dell’autovettura e lo denunciavano per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, un avolese di 36 anni, ammetteva di essere stato l’autore dello sganciamento della betoniera ma si rifiutava di fornire i nomi degli altri due occupanti della Ford Fiesta. Sono in corso indagini per individuare gli altri due complici.