Trapani, cane lasciato solo in balcone con la bufera di vento VIDEO

Trapani - “Chiuso fuori in uno strettissimo balconcino di 1,70 x 0,60 metri circa, nonostante una fortissima tempesta di vento; situazione che andava avanti da giorni e al quale ieri sera, informato, ho fatto mettere la parola fine dai carabinieri” annuncia l’attivista siciliano per i diritti degli animali, Vittorio Rizzi, condividendo le immagini sulla sua pagina Facebook. “Ovviamente nelle prossime ore denuncerò il proprietario per maltrattamento di animali, grazie alla testimonianza di alcuni residenti della zona che non si sono voluti girare dall’altra parte”. Tra l’altro “questo cane - aggiunge - è stato fatto uscire dal canile municipale: un applauso sincero anche al Comune ed al grandissimo sindaco Giacomo Tranchida che affida i propri cani al primo arrivato, senza neppure verificare come e dove vengono tenuti”.

