Trapani, cani chiusi in balcone notte e giorno: blitz della polizia VIDEO

Trapani – Allertati dall’indomito animalista Enrico Rizzi, gli agenti della Polizia locale hanno sequestrato 3 cani tenuti in condizioni di deprivazione e maltrattati dai proprietari. Nel primo filmato, un povero cagnolino che viveva fuori dal minuscolo balconcino da novembre scorso, giorno e notte, esposto a tutte le intemperie. Nel secondo filmato è lo stesso attivista per i diritti degli animali a scendere dal palazzo con i cani in braccio e a spiegare com’è andata. L’associazione che li ha presi in consegna sta cercando per loro un nuovo padrone.