Trasforma la casa della madre in bisca: soldi, poker e carte siciliane

Catania - Un 22enne aveva trasformato in bisca un appartamento di proprietà della madre 50enne, nel capoluogo etneo. dopo aver più volte bussato senza ricevere risposta, i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento, sorprendendo 15 persone intente a giocare d'azzardo, tutte denunciate.

Tavoli con denaro contate eranp approntati coi tappeti verdi in tutte le stanze, compresa la cucina. I militari hanno sequestrato in tutto: 5mila euro, mazzi aperti e chiusi di carte siciliane e da poker, due fogli con annotati nomi e numeri e in camera da letto, nascosta sopra un armadio, 20 grammi di marijuana.