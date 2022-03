Tratta esseri umani, ricercato internazionale bloccato in Sicilia

Linguaglossa, Ct - Arrestato a Linguaglossa, in provincia di Catania, un uomo di 47 anni, Alexandru Octavian Hordau, destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena, suo Paese di origine, per il reato di tratta di esseri umani.

A compiere l'operazione i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Randazzo, che hanno localizzato il ricercato in via Croceferro: controllato e riconosciuto, l'uomo non ha opposto resistenza confermando la propria identità ai militari, i quali lo hanno portato nel carcere di Piazza Lanza.