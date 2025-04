Rimorchio di trattore con carico di fieno si ribalta, auto gli finiscono contro. Ci sono feriti

Vittoria - Il rimorchio di un trattore si è ribaltato in serata sulla strada rovinciale 18 nei pressi dell'ex frantoio. Il sinistro ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Vittoria. Le auto in transito hanno impattato sul fieno riversatosi sulla sede stradale e gli occupanti sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le auto coinvolte. L'autogru del comando dei pompieri di Ragusa ha rimesso il rimorchio e il trattore in carreggiata.

Sul posto i carabinieri.