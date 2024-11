Trattore si ribalta, muore sul colpo Maurizio Scuderi, 55 anni

Paceco, Trapani - Incidente mortale sul lavoro ieri nelle campagne di Paceco. Maurizio Scuderi, 55 anni, ha perso la vita mentre stava lavorando in un terreno di sua proprietà. Il trattore si è ribaltato, schiacciandolo. L’uomo lascia la moglie e due figli. Scuderi era un lavoratore forestale e sindacalista della Flai Cgil Trapani. “Era una persona assai disponibile – dice Giovanni Di Dia, segretario Flai Cgil Trapani -. Non si tirava mai indietro, sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei lavoratori”.