Trattore si ribalta: muore un 65enne

Sant'Angelo di Brolo, Messina - Incidente mortale ieri Sant'Angelo di Brolo. Vittima un 65enne, Michele Sereno, titolare di una impresa edile a Firenze ove abitava. Tornato a Sant’Angelo, paese natio, nel tempo libero si era dedicato alla falciatura di un terreno di sua proprietà nelle vicinanze della sua abitazione, alla guida di un trattore. A causa del terreno scosceso il trattore si è ribaltato e lo sventurato è rimasto schiacciato. Un suo familiare accortosi dell’incidente ha dato l’allarme. Sul posto sono subito arrivati la Polizia Municipale, che ha informato il 118 e i Carabinieri. I medici purtroppo hanno dovuto constatare il decesso. Dopo le formalità di legge il corpo è stato consegnato ai familiari per i funerali.

Il fatto ha destato commozione in quanto il malcapitato era una apprezzata persona per la sua discrezione e laboriosità, era conosciuto e stimato non solo a Firenze dove lavorava ma anche nel suo paese di origine.