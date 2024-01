Travolse e uccide intera famiglia, arrestato, fa 4 anni di carcere

Vittoria - Nella giornata di mercoledì 17 gennaio il personale del Commissariato di Vittoria, ha proceduto all’arresto di un trentanovenne, destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, per scontare la pena complessiva di anni 4 di reclusione a seguito di condanna definitiva.

Tale provvedimento definitivo è scaturito a seguito di condanna dell’uomo per i reati di omicidio colposo plurimo e omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza. I fatti di reato risalgono al mese di novembre del 2012, allorquando l’autore del reato, alla guida in stato di ebbrezza alcolica, provocò un gravissimo incidente stradale causando la morte di una intera famiglia. Divenuta definitiva la condanna, l’uomo veniva raggiunto da un ordine di esecuzione per la espiazione di pena detentiva in carcere, provvedimento eseguito nella giornata di mercoledì dai poliziotti del Commissariato di Vittoria che, espletate le formalità di rito, hanno condotto l’arrestato presso la casa circondariale di Ragusa.

L'incidente mortale con 4 vittime

L’alta velocità fece perdere il controllo del potente Suv scuro, all’altezza di Contrada Anguilla, a pochi chilometri dall’ingresso di Scoglitti. L'auto percorreva la strada in direzione Vittoria e all’uscita di una semicurva ha impattato violentemente contro la Lancia Y della famiglia Schiaccianoce che rientrava verso Scoglitti.

La Lancia Y aveva il motore completamente staccato dalla sua sede naturale, la Bmw si era capovolta e accartocciata su sé stessa e a terra i piccoli zainetti di Joseph e Desirée. Un’intera famiglia è rimasta vittima della strada. Hanno perso la vita Salvatore Schiaccianoce, la moglie Paola, e il piccolo Joseph, mentre la più piccola, Desirée, è riuscita miracolosamente a salvarsi, riportando solo qualche escoriazione e ferite curabili in poche settimane. Dopo aver subito un intervento in Ortopedia è totalmente fuori pericolo di vita. Mentre i due genitori sono morti sul colpo. Perse la vita anche il giovane passeggero del suv, Valerio Di Pietro.