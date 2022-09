Travolta da auto alle spalle, 12enne operata alla testa lotta per vivere

Alcamo Marina, Tp - E’ stata sottoposta ad un’operazione alla testa questa notte la ragazzina investita di spalle ieri pomeriggio, mentre era in compagnia di due amichette, da una Opel Corsa sull’ex statale 187 ad Alcamo Marina, nel trapanese. La prognosi resta riservata e le sue condizioni restano “gravissime”, secondo quanto riferiscono i medici dell’ospedale dei Bambini di Palermo, dove la 12 è stata trasportata in elisoccorso. La ragazzina ora è in rianimazione, incosciente e intubata.

L’intervento chirurgico si è reso necessario per rimuovere il vasto ematoma formatosi a causa del violento impatto del cranio, prima sul parabrezza della macchina e poi sull’asfalto stradale. Il conducente, un 20enne del posto, ha dichiarato alla polizia municipale di non aver visto la vittima perché accecato dal sole e l’ha presa in pieno, a velocità sostenuta, sbalzandola diversi metri più avanti: si attendono i risultati di alcoltest e drugtest a cui è stato sottoposto, per verificare che non guidasse sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.