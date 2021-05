Travolta da un'auto mentre attraversa: morta a 44 anni

Palermo - Incidente mortale questa mattina in via Duca della Verdura. Intorno alle 10 una donna, Gandolfa Ilarda di 44 anni, è stata investita e uccisa da una Ford mentre stava attraversando la strada all'incrocio con via Libertà.

News Correlate Donna investita e uccisa da un'auto

Il guidatore dopo il tragico schianto si è fermato. Sulla dinamica sta indagando la sezione infortunistica della polizia municipale. La donna, da tutti conosciuta come Ghendy, si dedicava da sempre ai bimbi e ai giovanissimi nella parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, di via Filippo Parlatore. E nelle ultime settimane aveva curato con la passione e dedizione di sempre la preparazione alle imminenti prime comunioni e cresime dei gruppi di ragazzi. Tutta la comunità piange la sua scomparsa. "Tutti - dicono - la ricorderemo col sorriso. Una cascata di risate e di amore gratis. Ghendy resterà nei nostri cuori".