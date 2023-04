Travolta dall'auto della madre, muore bambina di 7 anni

Casalnuovo, Napoli - Tragedia della strada a Casalnuovo, nel Napoletano, dove una bambina di 7 anni è stata travolta e uccisa dall'auto guidata dalla madre, che stava effettuando una manovra in retromarcia e che non si è resa conto della posizione della figlia. Lo hanno riferito i Carabinieri intervenuti sul posto dopo una verifica della dinamica dell'incidente. Investito anche un conoscente che non ha riportato ferite.

Diversi testimoni avevano riferito inizialmente di un'auto pirata, forse per proteggere la donna.