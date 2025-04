Travolta e uccisa da un'auto a Palermo, stava attraversando la strada con i nipotini

Palermo - Non ce l'ha fatta Vincenza Lombardo, è morta al suo arrivo al Civico. La donna di 65 anni stava attraversando la strada con due nipotini, uno di tre anni e l'altro di due, quando è stata investita da un’auto guidata da una giovane di 24 anni in via Portella della Ginestra a Palermo. Pare che la giovane abbia perso il controllo della sua Fiat Seicento. Le altre vittime dell’incidente sono state portate al pronto soccorso del Civico e del Buccheri.