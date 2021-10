Travolto in strada dal fiume in piena, 53enne muore nel catanese

Gravina di Catania - «Travolto in auto dall'acqua». E'un uomo di 53 anni, (e non una giovane come si era appreso in un primo momento) la persona morta a Gravina di Catania. Il corpo è stato trovato da volontari della Misericordia sotto l’auto. Inutili i tentativi di rianimazione cardiopolmonare. Secondo una prima ricostruzione, pare che la vittima, originaria di Pedara ma residente a Catania, sia scesa da una vettura, forse dopo un incidente stradale, in via Etnea e sarebbe stata travolta dall’acqua. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e personale del 118.

Avrebbe tentato di abbandonare la propria auto, in panne lungo la via Etnea all'altezza del bivio per San Paolo, finendo incastrato sotto la stessa vettura. Una terza persona che era con lui ha provato a salvarlo, ma non ci è riuscito rischiando anche lui di fare la stessa fine. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed i soccorritori della Misericordia, che hanno constatato il decesso dopo aver tentato una rianimazione cardiopolmonare sul posto.