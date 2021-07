Tre auto coinvolte in un incidente, muore donna di 38 anni

Mazzarino, Agrigento - Uno scontro che ha coinvolto tre mezzi sulla strada statale 626, nei pressi dell’uscita per Mazzarino, è costato la vita a una donna di 38 anni di Butera, Jessica Luana Sbirziola. Altre due persone sono rimaste ferite. Un anziano di 81 anni è stato trasportato in elisoccorso al “Sant’Elia” in codice rosso; l’altro, un uomo di 51 anni, ferito in maniera lieve, è stato trasportato all’ospedale di Mazzarino da un’ambulanza del 118. Ancora da accertare le cause. Indagano i carabinieri.