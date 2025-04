Tre detenuti evadono dal carcere minorile Malaspina legando le lenzuola come nei film

Palermo - Evasione dal carcere Malaspina di Palermo. Tre giovani detenuti sono scappati calandosi dalle mura di cinta con le lenzuola intrecciate. Uno è stato preso dopo 4 ore. Sono in corso le indagini dalla polizia e dalla polizia penitenziaria per rintracciare gli altri due. Un elicottero della polizia è impegnato nelle ricerche. A fuggire dal carcere sono stati tre giovani extracomunitari che hanno segato le sbarre della cella e si sono poi calati dal muro di cinta in via Cilea con le lenzuola.

Intanto proseguono le ricerche. Il giovane bloccato dopo l’evasione dal Malaspina è un detenuto della Costa d’Avorio. Si stanno ricercando gli altri due evasi: un tunisino e un marocchino. Gli investigatori stanno pattugliando diversi quartieri e le stazioni ferroviarie di Palermo. Controlli anche al porto.

L’evasione dal carcere Malaspina di Palermo era scattata intorno alle 10,30 del mattino di oggi domenica 13 aprile. Tre giovani detenuti, tutti extracomunitari, erano riusciti a lasciare il carcere minorile scendendo dalle mura di cinta utilizzando delle lenzuola intrecciate esattamente come nei film. Immediatamente sono scattate le ricerche e anche un elicottero da stamane incrocia intorno ai quartieri dove possono nascondersi gli evasi.