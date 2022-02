Tre morti Covid nel ragusano il 12 febbraio

Ragusa - Ancora tre decessi in provincia di Ragusa a causa del covid. Sale a 462 il numero delle persone decedute dall’inizio della pandemia. In calo i positivi, che scendono a 7.203 (ieri erano 7.655). 7.104 persone si trovano in isolamento domiciliare, 67 ricoverati, 1 in Foresteria Covid.

I dati per Comune: Acate 192 (-18), Chiaramonte Gulfi 128 (-15), Comiso 755 (-88), Giarratana 61 (-4), Ispica 383 (+7), Modica 1.233 (-78), Monterosso Almo 20 (+3), Pozzallo 518 (-62), Ragusa 1.618 (-45), Santa Croce Camerina 252 (-9), Scicli 551 (-48), Vittoria 1.393 (-90).