Triplice omicidio a Licata, mattanza di sangue in famiglia

Licata - Tre uomini sono stati uccisi a Licata. Il triplice omicidio è stato commesso in una palazzina di via Riesi. Sul posto stanno lavorando i carabinieri che hanno già avvisato la Procura di della Repubblica di Agrigento. I tre, a quanto pare, sarebbero stati colpiti a morte mentre erano in strada, ma ancora non ci sono ancora conferme.

A quanto pare, ma le informazioni sono ancora assai frammentarie, vi sarebbe stata - all'interno di una residenza di via Riesi - una lite in famiglia. Ed è proprio a margine della discussione che un licatese avrebbe estratto un'arma da fuoco ed ha ammazzato tre suoi familiari. L'assassino si è subito allontanato e, al momento, viene ricercato dai carabinieri che stanno letteralmente rastrellando l'intera cittadina.