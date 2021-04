Troina: promette l’amore a un anziano solo, e gli ruba 11 mila euro

Troina - Una relazione sentimentale con una donna ad un anziano in cambio di soldi. Così un 47enne palermitano, finito oggi ai domiciliari, è riuscito a farsi consegnare oltre 11 mila euro da un anziano, disabile e solo, residente nella cittadina ennese. L’arrestato già dall’ottobre del 2019, telefonicamente, avrebbe prospettato all’anziano - che per i suoi problemi psichici è seguito dall’Asp e dai Servizi sociali comunali - una relazione con una donna che sarebbe dovuta rientrare in Sicilia dal Piemonte. per intraprendere una convivenza. Per convincerlo, il truffatore gli ha raccontato di continui maltrattamenti e violenze patite dalla fantomatica donna ad opera di uno zio e di alcuni familiari, di cui era al momento ospite al Nord.

Avrebbe così convinto il vecchietto, sempre al telefono, a versare il denaro, assicurandogli che sarebbe servito alla donna per fuggire dalla situazione di degrado in cui si trovava e sostenere le spese del viaggio per raggiungerlo a Troina, dove finalmente vivere insieme. Così sarebbero andati in fumo tutti i risparmi del malcapitato, intere mensilità della sua pensione e i periodici proventi di alcuni terreni concessi in affitto, costringendolo addirittura a contrarre debiti con alcuni negozianti del paese, per riuscire ad acquistare il necessario per sopravvivere. Proprio questa situazione di improvvisa indigenza ha attirato l'attenzione prima dei suoi conoscenti, e poi della Guardia di finanza che ha fatto scattare le manette al sedicente agente matrimoniale.