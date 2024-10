Tromba d'aria a Portopalo, a terra pali della luce

Portopalo di Capo Passero - Il maltempo a Portopalo di Capo Passero è arrivato questa mattina verso le 8. Un'ora e mezza di pioggia mista a raffiche di vento. Nel Comune più a sud d'Italia si è verificata una tromba d'aria. La furia del vento ha abbattuto i pali dell'illuminazione della strada che da Portopalo porta a Isola delle Correnti. In via Maucini sono così intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso i pali che impedivano il transito dei veicoli. La furia del vento ha pure danneggiato il tetto della Casa per gli anziani ed un'abitazione civile.