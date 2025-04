Ragusa - Nella giornata del primo aprile una tromba d'aria si è registrata in territorio di Ragusa. Non è il “funnel cloud” visto a Donnalucata che non ha toccato terra. Un nostro lettore che proveniva da Chiaramonte Gulfi in direzione Ragusa l'ha filmata mentre toccava terra: si è sviluppata nei pressi della zona Industriale andando verso contrada Cento Pozzi.

Qui sotto il video: