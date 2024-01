Tromba d'aria a Siracusa, nave rompe gli ormeggi in porto

Siracusa - Tromba d'aria a Siracusa nel giorno dell'Epifania.

Vigili del Fuoco a fatica riescono a rispondere alle decine di richieste di intervento, in particolare tra Noto, Siracusa e Fontane Bianche. Ma è al porto Grande che si sono vissuti attimi di tensione. La nave Sinfonia della MSC, da alcune settimane in sosta tecnica a Siracusa e senza passeggeri a bordo, ha rotto gli ormeggi. Danneggiata anche la banchina, con i rimorchiatori chiamati ad un complesso intervento di soccorso per recuperare la gestione della nave ed assicurarla agli ormeggi in diversa e più riparata posizione. Notevoli danni causati dal vento e dalle mareggiate alle imbarcazioni dei pochi distanti ormeggi privati.

Molti alberi sono stati sradicati dalla forza del vento, in particolare in via Elorina, nella zona sud di Siracusa, e poi nelle contrade balneari: all’Arenella alcune strade sono piene di arbusti e di rami. Le folate di vento hanno portato via le tegole di diverse abitazioni, sparse in ogni zona della città, dalla Borgata ad Ortigia, così come sono volati alcuni cartelloni pubblicitari. Danni anche ai cavi elettrici, alcune palazzine sono isolate per l’interruzione della corrente. A Siracusa vige l’allerta gialla, come indicato nella giornata di ieri dal bollettino della Protezione civile.