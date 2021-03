Trombosi Astrazeneca: 5 paesi fermano le iniezioni, nuovo decesso in Italia

Roma - Oltre che in Danimarca, dove c'è stato un morto, eventi “avversi” ad Astrazeneca sono stati registrati in questi giorni anche in Austria, dove si è verificato un altro decesso. L'Ema e le varie autorità sanitarie nazionali continuano a escludere la correlazione con il vaccino, sottolineando che la percentuale di effetti collaterali simili non è superiore a quella segnalata con altri antidoti, Covid e non. Tuttavia sono state avviate indagini più specifiche verso i singoli lotti in questione che potrebbe contenere impurità nei contenitori o nelle stesse fiale. Già in Germania a fine febbraio era stato segnalato un rifiuto di massa, dopo una serie di malori sospetti tra i sanitari. Adesso anche Estonia, Lituania, Lettonia e Lussemburgo hanno deciso per precauzione di interrompere per qualche settimana le iniezioni del prodotto anglo-svedese: già da tre giorni non ne praticano più.

Iniziano ad essere numerosi i casi, esteri e nazionali, che si susseguono da tempo sollevando ansie e timori tra i cittadini, pur trovando tutti alla fine qualche soluzione. Ed è naturale che col tempo se ne aggiungano altri, dentro e fuori i nostri confini, man mano che aumenta la popolazione sottoposta ai sieri. Solo ieri ad Acerra, nel napoletano, un bidello di 58 anni, Vincenzo Russo, è morto a 4 giorni dalla prima dose Astrazeneca. "Vaccino fatto, inizia il dolore al braccio, speriamo bene" il suo ultimo messaggio sui social, domenica scorsa: anche la sua salma è stata sequestrata, per sottoporla ad autopsia. Casi del genere stanno facendo discutere in queste ore anche oltre oceano: negli Usa ha destato sconcerto nell’opinione pubblica la fine di Kassidi Kurill, una madre di 39 anni morta nello Utah quattro giorni dopo aver ricevuto la seconda dose, in questo caso però Moderna. «Era sana come un cavallo» dice il padre: neanche il trapianto d'urgenza del fegato, che ha smesso all'improvviso di funzionare, è riuscito a salvarle la vita.