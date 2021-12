Trovata morta in casa in una pozza di sangue, ipotesi incidente domestico

Palermo - Una donna di 66 anni, Silvana Orlando, è stata trovata morta questa mattina nella sua casa di via Spedalieri a Palermo. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco l'hanno trovata a terra. Vicino al corpo c'erano evidenti tracce di sangue. A lanciare l'allarme sarebbe stata una vicina di casa, che non aveva notizie della donna.

La vittima viveva nell'appartamento con il marito, che questa mattina non era in casa. Sull'episodio stanno indagando gli investigatori della polizia. Da una prima ipotesi la causa della morte sarebbe un incidente domestico: sarebbe caduta da una altezza e morta per la copiosa perdita di sangue, ma la scientifica sta facendo tutti i rilievi per ricostruire cosa è avvenuto nell'appartamento.