Trovato dopo otto mesi morto in casa

Lentini - Tragedia della solitudine, a Lentini, in provincia di Siracusa. Un uomo di 60 anni, G.P., è morto in casa ma il corpo ormai mummificato è stato trovato dopo otto mesi. Viveva da solo, dopo la separazione dalla moglie, ed i figli sono residenti altrove. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Indagini sono in corso.