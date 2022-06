Belluno - Dopo ore di angoscia, il sospiro di sollievo: Francesco è stato trovato. Già, perchè quella che doveva essere una bella escursione in montagna, per la famiglia di un bambino di 9 anni dalla vita già un po’ complicata per un disturbo dello spettro autistico, si è trasformata in una notte da incubo.

Il bambino di 9 anni sta bene ed è stato trovato questa mattina alle nove.