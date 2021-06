Trovato il corpo del tunisino 21enne annegato a Bruca. FOTO

Scicli - Dopo una notte di ricerche coordinate dalla direzione marittima di Catania della capitaneria di porto di Pozzallo, coordinate dal comandante Ferruccio Grassia, con ausilio di mezzi navali e aerei, è stato ritrovato il corpo del ventunenne di nazionalità tunisina scomparso ieri pomeriggio dopo avere preso il bagno con degli amici. Si chiamava Nassim El Ouaer.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto sulla scogliera di Bruca, in località Cava d’Aliga, frazione di Scicli.

Dopo avere lanciato l’allarme, erano scattate le operazioni di soccorso e di ricerche che si sono protratte per tutta la notte. Nassim era terzo di quattro figli. Il papà lavora in Libia. Il ragazzo viveva, insieme ad altri cinque connazionali, al quartiere San Nicolò a Scicli, dove si era trasferito da 8 mesi.

Il comunicato della Capitaneria

Nella mattinata di oggi, alle ore 10:30 circa è stato recuperato il corpo senza vita del giovane disperso nel pomeriggio di ieri nel tratto di mare antistante la località di “Cava d’Aliga” del Comune di Scicli. Questo, il tragico epilogo della segnalazione pervenuta presso la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo alle ore 16:50 di ieri 04 giugno 2021.

In particolare, in relazione alla segnalazione pervenuta tramite numero BLU 1530, si apprendeva che un gruppo di tre ragazzi in prossimità della zona denominata “Punta BRUCA” della predetta località balneare, avevano riscontrato grosse difficoltà nel fare rientro presso la riva a causa di un fenomeno di risacca. Di uno dei tre ragazzi si perdevano le tracce. Immediatamente si attivava la macchina dei soccorsi tramite l’invio delle motovedette CP 325 e CP 2113 e del battello veloce GC A07 della Capitaneria di Porto di Pozzallo nonché di una pattuglia via terra con tre militari a bordo.

Venivano, altresì, impiegati nelle ricerche sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria anche un battello della Protezione Civile ed una piccola unità da diporto che transitava nella zona.

Stante l’esito negativo delle ricerche operate via mare e via terra, alle ore 17:55, assumeva il coordinamento delle operazioni di soccorso la Direzione Marittima di Catania che provvedeva ad inviare anche assetti operativi aerei. In particolare dalle ore 19:55 alle ore 21:15 interveniva sul luogo delle ricerche l’elicottero della Guardia Costiera NEMO 1105, proveniente dal Secondo Nucleo aereo di Catania.

Le ricerche, si sono protratte per tutta la notte mediante l’impiego delle Motovedette CP 325 per poi, alle prime luci dell’alba, essere implementate dapprima con l’impiego di un elicottero SH 101 della Marina Militare fino alle ore 09:10 e, dalle ore 09:40, con il sopra citato elicottero della Guardia Costiera.

Nel contempo da terra intervenivano ulteriori due pattuglie automontate della Capitaneria di Porto di Pozzallo ed il battello veloce GC B 334 , oltre alle motovedette CP 325, CP 568 e GC A07 sul versante mare.

Alle 10:30 veniva recuperato il corpo senza vita del giovane che, dalle informazioni acquisite nel contempo, rispondeva al nome di Nassim El Ouaer, di anni 21 e di cittadinanza tunisina. E’ in corso di effettuazione, su disposizione della competente Procura della Repubblica di Ragusa, la prima ispezione a cura del Medico Legale.