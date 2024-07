Vittoria - Un uomo di 70 anni, Antonino Agosta, ex dipendente comunale di Vittoria, è stato rinvenuto morto ieri sera sulla spiaggia di Camarina. Sul posto l’ambulanza il cui personale non ha potuto fare altro che riscontrarne il decesso e i carabinieri.

L’uomo che ha una casa proprio dietro la spiaggia in cui è stato rinvenuto morto, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione, probabilmente per andare a pesca o per prendere un bagno. Sarebbe deceduto per un malore.