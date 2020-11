Ecco un altro truffatore dello specchietto

Noto - Agenti del Commissariato di Noto hanno eseguito un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dii Torino, nei confronti di Michele Fiaschè, 72 anni. L’uomo deve espiare 8 mesi di reclusione e pagare una multa di 150 euro, per il reato di truffa pluri-aggravata, consumata nell’aprile 2010, la cosidetta truffa dello specchietto.