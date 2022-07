Tuffo in barca durante addio al celibato, 25enne annega davanti agli amici

La Spezia - Doveva essere una giornata di divertimento e spensieratezza insieme agli amici, per festeggiare l'addio al celibato di uno di loro, ma è bastato un tuffo rinfrescante in mare di uno dei giovani invitati per trasformare la festa in dramma. Il ragazzo si è sentito male subito dopo essersi tuffato dalla barca su cui era in corso il party e non è piu' riuscito a restare a galla.

Gli amici, capendo che era in difficoltà, si sono tuffati a loro volta per salvarlo ma ogni tentativo di rianimarlo - anche da parte dei soccorritori, giunti sul posto con la Capitaneria di Porto - si è rivelato purtroppo inutile. E' successo ieri pomeriggio al largo delle Cinque Terre, nello spezzino. La vittima è un 25enne originario del Gambia ma residente da molto tempo in Liguria, dove lavorava come cuoco.