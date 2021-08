Turista precipita con lo scooter dalla scogliera VIDEO

Trapani – Intervento congiunto di Soccorso alpino e Polizia per recuperare un 35enne turista veneto rimasto ferito, ieri pomeriggio, dopo essere volato per 5 metri con lo scooter da una scogliera nell'isola di Levanzo. Il giovane ha riportato un trauma cranico ed escoriazioni in varie parti del corpo.

A dare l'allarme sono stati alcuni diportisti che, dalla loro imbarcazione, avevano assistito all'incidente del motociclista, che percorreva in motorino una strada sterrata tra Cala Faraglione e Grotta Genovese. I soccorsi sono stati calati col verricello sul luogo dell’incidente direttamente dall’elicottero, di cui vediamo le riprese aree. Il ferito è stato stabilizzato e imbarcato con la barella sul mezzo aereo, che l’ha trasferito d’urgenza all'ospedale Civico di Palermo.