Turista salva due bambini in mare e soccorre altre 8 persone

Marzamemi - Un turista nisseno, originario di San Cataldo, si è reso protagonista di un salvataggio in mare nelle acque di Marzamemi, nel Siracusano. Il giovane era a bordo di una barca per una escursione quando ha notato un gruppo di persone in mare, a circa 200 metri dalla costa che non riusciva a rientrare per via della corrente.

Avevano usato un materassino per fare il bagno ma per via delle condizioni meteo marine hanno perso il gonfiabile, per cui erano in evidente stato di difficoltà.

Il giovane, notando che tra quelle persone c’erano due bambini, si è tuffato in mare per soccorrerli, dando indicazioni agli altri fino all’arrivo dei soccorsi, giunti poco dopo. Le vittime, bambini compresi, sono in buone condizioni, qualcuno di loro, per precauzione, hanno fatto un salto al Pronto soccorso per degli accertamenti.