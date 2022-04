Turista si lancia con parapendio e muore in mare

Letojanni, Messina - Tragedia questa mattina nelle acque dI Letojanni. Un turista svizzero di 64 anni, che stando ad una prima ricostruzione, si era lanciato in volo con un parapendio, insieme ad amici, dal campo di Gallodoro, ha trovato la morte in mare. Il corpo è stato recuperato grazie al pronto intervento dei presenti che lo hanno raggiunto in acqua, in corrispondenza di un noto ristorante, tramite un pattino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri diretti dal capitano, Giovanni Riacá. Si sta cercando di risalire a quali siano le cause dell'incidente. È intervenuto anche il personale del 118 che ha constatato il decesso.