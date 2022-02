Turista siciliano a Courmayeur aggredisce vigile: «Ti sparo in testa» VIDEO

Courmayeur, Ao – Dopo l’automobilista siciliano che ha seminato il panico in Piemonte, in settimana è diventato virale in Rete un altro video pubblicato sui social, in cui un turista residente in Sicilia - fermato da un vigile urbano nella piazza di Courmayeur, tra le più note località turistiche valdostane - comincia a insultarlo e minacciarlo. Nelle immagini si vede l’uomo, sceso dalla macchina, spintonare l’agente: "Io ti sparo in testa, fammi capire il tuo numero di matricola, nome e cognome".

Inutilmente la compagna cerca di placarne l’ira. Il vigile ha segnalato l’accaduto ai carabinieri, che hanno poi identificato e denunciato l'aggressore e lo hanno denunciato. L'agente della polizia locale aveva fermato il violento soltanto per dirgli di spostarsi, perché con la sua macchina ostacolava il flusso degli altri veicoli nel centro della cittadina: tanto è bastato a farlo uscire fuori di senno.