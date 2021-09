Turisti parcheggiano e fanno un giro, ritrovano l’auto così

Catania - Una disavventura che sembra ricamata sul personaggio di Pasquale Amitrano in "Bianco, Rosso e Verdone". Ecco come hanno ritrovato la loro auto dei turisti cagliaritani, sabato scorso, dopo una passeggiata nel centro storico di Catania.

La loro Jeep Renegade marrone era nello steso punto in cui l’avevano lasciata parcheggiata - in via Sant’Agostino, traversa di Via Teatro Greco - ma senza nessuno dei 4 sportelli. Ai due sfortunati visitatori non è rimasto altro da fare che chiamare carro attrezzi e assicurazione: certo non si porteranno in Sardegna un piacevole ricordo del soggiorno siciliano.