Turisti tedeschi cappottano nella scarpata con Land Rover Defender

Palermo - Intervento in notturna del Soccorso alpino a Montelepre per una coppia di turisti tedeschi finiti in una scarpata con il loro fuoristrada Land Rover Defender camperizzato. I due, lui 40enne e lei 34enne, stavano percorrendo una strada sterrata nella zona di Montagnalonga, tra Carini e Montelepre, alla ricerca di un posto dove accamparsi. Ma percorrendo strade sterrate sono finiti in un tratto particolarmente impervio e impercorribile.

Nel tentativo di superare la zona piena di buche e profonde pozzanghere, con la donna che cercava di guidare a piedi il compagno rimasto al volante, il mezzo è finito fuori strada, volando per una decina di metri e ribaltandosi. Sotto choc, con il marito che aveva riportato un trauma cranico, contusioni e ferite lacero-contuse, la compagna ha chiamato il 112. Da Palermo sono partite subito tre squadre di tecnici che hanno raggiunto il luogo dell’incidente accompagnando la coppia prima sulla strada sterrata, quindi sulla vicina strada provinciale 40 dove, ad attenderli, c’era un’ambulanza del 118 che li ha trasferiti all’ospedale di Partinico.