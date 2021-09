Tutti truffati: istituti religiosi, case di riposo e sanità pubblica

Siracusa - Decine di indagati tra Siracusa e Torino per associazione a delinquere: hanno commesso oltre 150 truffe a istituti religiosi e case di riposo di tutt'Italia. Secondo la Procura aretusea, che ha coordinato l'inchiesta, si spacciavano per impiegati di banca ed enti benefici e contattavano i responsabili delle strutture, sostenendo che gli erano stati assegnati fondi statali o somme di benefattori anonimi. L'erogazione del denaro era però subordinata al versamento - su conti correnti di complici - di una cifra variabile da mille a 3mila euro, a titolo di restituzione di presunte eccedenze accreditate per errore. Gli investigatori ritengono che, con questo marchingegno, i truffatori seriali abbiano intascato circa 254mila euro.

Una truffa ancora più grande è saltata fuori a Messina dove 7 strutture sanitarie private convenzionate falsificavano sistematicamente le cartelle cliniche dei pazienti con patologie o interventi inesistenti, per ottenere maggiori rimborsi dal servizio sanitario nazionale. Qui ci sono oltre 3 milioni di euro pubblici rubati e 26 indagati tra funzionari corrotti dell'Asp, direttori e dipendenti di cliniche e case di cura private, alcune molto note in città. La frode consisteva nel far lievitare artificiosamente l'entità dei compensi, modificando la scheda di dimissione ospedaliera con malattie - e relative cure e operazioni - inventate di sana pianta. Le falsificazioni hanno riguardato l’82% delle cartelle controllate dai finanzieri.

Non è finita. A Caltanissetta sono ai domiciliari un amministratore di fatto e un legale rappresentante di una ditta di servizi di pulizia: sfruttavano le agevolazioni della normativa fiscale, dichiarando investimenti fittizi per l’acquisto di beni strumentali e godendo così di un indebito risparmio sulle imposte dovute. Per gli evasori, oltre al divieto di esercitare l’attività professionale per un anno, è scattato anche il sequestro preventivo di 1,3 milioni.