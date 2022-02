Ubriaco e armato contromano, con l'auto rubata e senza patente

Caltanissetta - Cinque violazioni in contemporanea, al codice penale e della strada, per un 60enne denunciato dalla polizia del capoluogo nisseno per furto di automobile e porto di coltello non autorizzato. Non solo: andava pure contromano, era ubriaco e non aveva la patente. È stato un poliziotto fuori servizio a segnalare alla sala operativa una vettura che percorreva viale Conte Testasecca contromano, mentre procedeva per conto proprio a bloccare il mezzo.

Giunti sul posto, i colleghi hanno identificato il conducente, privo di patente di guida, constatando che era in evidente stato di ebbrezza alcolica (confermata poi dall’alcoltest eseguito all’ospedale Sant’Elia). Le successive verifiche hanno accertato anche che la macchina era stata rubata poco prima, in un comune dell’ennese: perquisito, all'uomo è stata sequestrata anche una lama di genere vietato che nascondeva addosso.