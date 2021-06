Ubriaco sbatte con l'auto, prende a botte i carabinieri che lo soccorrono

I Carabinieri di Licata sono intervenuti a Ravanusa per soccorrere un automobilista che aveva perso il controllo della propria auto Fiat croma urtando violentemente il guard-rail al margine della carreggiata. Poi però è avvenuto l’inaspettato.

Alla vista dei Carabinieri il conducente, che fortunatamente non ha riportato evidenti ferite, ha iniziato a inveire contro i militari che stavano procedendo ai relativi controlli. L’uomo un pregiudicato di origine romena di 36 anni, bracciante agricolo, residente a Canicattì, è apparso ubriaco. I Carabinieri hanno dovuto faticare non poco per avere la situazione sotto controllo.

L’uomo rifiutando ogni forma di collaborazione ha cominciato ad aggredire anche fisicamente i militari dell’Arma nel tentativo di darsi alla fuga colpendoli violentemente con calci e pugni. Alla fine i militari sono riusciti a riportare la calma. L’uomo è stato trasportato con un’autoambulanza all’ospedale di Canicattì ed è stato arrestato per violenza, minaccia resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento l’uomo è stato messo ai domiciliari in attesa del direttissimo. I militari hanno riportano escoriazioni e contusioni al corpo ottenendo 10 e 12 giorni di prognosi.