Uccide la compagna e va in Questura con le mani ancora lorde di sangue

Pordenone - Non si placa la violenza contro le donne in Italia. Dopo i due femminicidi di ieri, a Catanzaro e Padova, un’altra donna è stata uccisa stanotte dal suo compagno, con numerose coltellate al collo, a Riveredo in Piano, in provincia di Pordenone. La coppia ha due figli piccoli.

L’uomo - un infermiere di origini calabresi - si è presentato in Questura per costituirsi con le mani ancora sporche di sangue, riferiscono gli agenti in servizio. La vittima aveva 34 anni, l'omicida uno di meno: è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. L'interrogatorio degli inquirenti è tuttora in corso per appurare il movente del brutale assassinio.