Uccide la madre a pugni e colpi di cacciavite: arrestato 33enne

Napoli - Una donna di 55 anni è stata uccisa ieri pomeriggio nella sua casa, dove viveva con il figlio di 33 anni, fermato dalla Polizia: sarebbe stato lui, con un vissuto problematico alle spalle, ad averla uccisa a calci, pugni e colpi di cacciavite. La vittima è Brunella Cerbasi, operatrice scolastica dell'istituto comprensivo Don Bosco di Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove - separata dal marito - condivideva col figlio un appartamento in via dei Remaioli. Il raptus omicida al culmine di una violenta lite udita dai vicini, che hanno allertato la polizia. Probabile che il giovane si sia infuriato al rifiuto della donna di prestargli denaro per alcol e droga. Quando gli agenti sono arrivati era già in fin di vita: inutile la corsa al pronto soccorso del Maresca, dov’è morta poco dopo per le profonde ferite riportate in tutto il corpo.